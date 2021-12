Oroscopo di Branko weekend 18 e 19 dicembre: ecco come sarà questo fine settimana (Di sabato 18 dicembre 2021) Ariete – Secondo l’Oroscopo del weekend sabato sarà una buona giornata, illuminata da una splendida Luna: dovresti puntare sulla prima parte del fine settimana! Domenica, purtroppo, potrebbero nascere disagi o tensioni nel rapporto di coppia e occorrerà particolare prudenza. Toro – Il weekend sarà molto promettente, proprio come lo è stata tutta la settimana. Certo, non rivoluzionerà la tua esistenza, ma comincerai a vedere i segnali del nuovo anno. UN 2022 di grande forza che ti fornirà risorse importanti, momenti di fortuna sfacciata e tanto spazio per fare scelte coraggiose in amore. Gemelli – Sabato sarà una giornata piena di energia e vitalità, grazie alla presenza della Luna nel segno. Domenica mattina la ... Leggi su cityroma (Di sabato 18 dicembre 2021) Ariete – Secondo l’delsabatouna buona giornata, illuminata da una splendida Luna: dovresti puntare sulla prima parte del! Domenica, purtroppo, potrebbero nascere disagi o tensioni nel rapporto di coppia e occorrerà particolare prudenza. Toro – Ilmolto promettente, propriolo è stata tutta la. Certo, non rivoluzionerà la tua esistenza, ma comincerai a vedere i segnali del nuovo anno. UN 2022 di grande forza che ti fornirà risorse importanti, momenti di fortuna sfacciata e tanto spazio per fare scelte coraggiose in amore. Gemelli – Sabatouna giornata piena di energia e vitalità, grazie alla presenza della Luna nel segno. Domenica mattina la ...

