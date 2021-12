Oroscopo di Branko 18 dicembre: sabato spettacolare, ecco per chi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ariete – Fate bene a seguire il vostro intuito, cercate però di non mettere tutto in discussione. Meglio fare delle pause e dei passi indietro per tenere a bada il nervosismo! Toro – Le opportunità non vi mancano, favoriti i nuovi contatti. Occhio al freddo, però: copritevi di più e fate sport! Gemelli – Cercate di ascoltare di più il vostro intuito, perché oggi non vi deluderà. Cercate di fare le domande giuste e di cambiare le abitudini alimentari per raggiungere un equilibrio. Momento giusto per iniziare la dieta e consumare prodotti freschi! Cancro – Cercate di non discutere oggi, avete meglio da fare: pensate a mantenere in piedi il giusto equilibrio, non lavorate troppo! Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo L’Oroscopo di Branko sul tuo smartphone – CLICCA QUI Seguici su Google NEWS – QUI Leone – ... Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ariete – Fate bene a seguire il vostro intuito, cercate però di non mettere tutto in discussione. Meglio fare delle pause e dei passi indietro per tenere a bada il nervosismo! Toro – Le opportunità non vi mancano, favoriti i nuovi contatti. Occhio al freddo, però: copritevi di più e fate sport! Gemelli – Cercate di ascoltare di più il vostro intuito, perché oggi non vi deluderà. Cercate di fare le domande giuste e di cambiare le abitudini alimentari per raggiungere un equilibrio. Momento giusto per iniziare la dieta e consumare prodotti freschi! Cancro – Cercate di non discutere oggi, avete meglio da fare: pensate a mantenere in piedi il giusto equilibrio, non lavorate troppo!di, clicca qui ed entra nel gruppo L’disul tuo smartphone – CLICCA QUI Seguici su Google NEWS – QUI Leone – ...

