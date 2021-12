Oroscopo del Sud | eventi ' catastrofici' per Leone | Bilancia e Capricorno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'del Sud di questa mattina di Venerdì 17 Dicembre 2021, segno per segno. Cosa ci riserverà oggi? Scopriamolo insieme Ariete: Il coraggio e la vitalità della tua stella portano Marte a trigono al tuo segno. Peccato, la luna non gli fa bene, quindi non c'è un buon legame di sangue tra amicizia e amore oggi. La tua nuova fiamma trova il tuo vecchio compagno di liceo Stupido e ingenua, e giudicano la sua arroganza... chi avrebbe ragione? Nel tuo cuore! Il reggimento è anche pieno di entusiasmo, pronto ad affrontare la salita sulla montagna con atteggiamento rilassato e perseveranza, ma attenzione alle distrazioni di Nettuno, è spiacevole scoprire di aver lasciato a metà la pentola asciutta! Toro: Lo spirito è romantico, proprio come ogni venerdì, soprattutto nel periodo natalizio: luci, candele accese e profumo di pini sono ...