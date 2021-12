“Oro e cristallo”, il videoclip del nuovo brano dei Tazenda feat. Desole (Di venerdì 17 dicembre 2021) foto Tazenda – ph Domenico RizzoIl singolo fa parte dell’ultimo album “Antìstasis”: “Abbiamo valicato le regole di ciò che pensiamo sia l’amore” Da oggi, venerdì 17 dicembre, è in radio e in digitale “Oro e cristallo”, il nuovo singolo dei Tazenda in collaborazione con il tenore sardo Matteo Desole, estratto dall’ultimo album “Antìstasis” (Vida Records / Believe / Discoteca Laziale – https://backl.ink/144245681). La band si esibirà questa sera dalle ore 21:00 al Teatro Tonio Dei a Lanusei (NU) e domani, sempre dalle ore 21:00, all’Auditorium Conservatorio a Cagliari. I biglietti dei concerti sono acquistabili al seguente link: https://www.Tazenda.it/gli-ultimi-tour-dei-Tazenda/. “Oro e cristallo” rappresenta una contrapposizione molto frequente nello ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021) foto– ph Domenico RizzoIl singolo fa parte dell’ultimo album “Antìstasis”: “Abbiamo valicato le regole di ciò che pensiamo sia l’amore” Da oggi, venerdì 17 dicembre, è in radio e in digitale “Oro e”, ilsingolo deiin collaborazione con il tenore sardo Matteo, estratto dall’ultimo album “Antìstasis” (Vida Records / Believe / Discoteca Laziale – https://backl.ink/144245681). La band si esibirà questa sera dalle ore 21:00 al Teatro Tonio Dei a Lanusei (NU) e domani, sempre dalle ore 21:00, all’Auditorium Conservatorio a Cagliari. I biglietti dei concerti sono acquistabili al seguente link: https://www..it/gli-ultimi-tour-dei-/. “Oro e” rappresenta una contrapposizione molto frequente nello ...

Advertising

AndreaMocci6 : Tazenda ft. Matteo Desole - Oro e Cristallo - musicanotizie : “Oro e cristallo”, il videoclip del nuovo brano dei Tazenda feat. Desole - djameqetxpliq61 : RT @cateriniana: Rosario in cristallo 8 mm con croce domenicana smaltata placcata in oro crociera con motto domenicano. Completo di scatola… - infoitcultura : Esce oggi in radio e digitale “Oro e Cristallo”, nuovo singolo dei Tazenda - Lopinionista : “Oro e cristallo”, il videoclip del nuovo brano dei Tazenda feat. Desole -