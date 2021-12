Orlando trova lavoro ai navigator per altri quattro mesi, un’altra storia ridicola. Come ha trovato i soldi (Di venerdì 17 dicembre 2021) navigator, breve storia triste del fallimento grillino. Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha garantito agli inutili navigatori altri quattro mesi di stipendio. Uno scandalo. Raccontano che le urla di Massimiliano Fedriga in viva voce abbiano rimbombato nella sala dove si teneva la riunione tra governo e Conferenza delle regioni. La decisione di prolungare ancora di altri quattro mesi i contratti di oltre 2.300 navigator è un insulto. Il carrozzone va avanti da sé, suonava il ritornello di una canzone di Renato Zero. Ecco, il carrozzone del reddito di cittadinanza, che va avanti con bollettini di furbetti in aumento quanto i contagi del covid, costerà ancora di più: con il regalino ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021), brevetriste del fallimento grillino. Il ministro delAndreaha garantito agli inutilidi stipendio. Uno scandalo. Raccontano che le urla di Massimiliano Fedriga in viva voce abbiano rimbombato nella sala dove si teneva la riunione tra governo e Conferenza delle regioni. La decisione di prolungare ancora dii contratti di oltre 2.300è un insulto. Il carrozzone va avanti da sé, suonava il ritornello di una canzone di Renato Zero. Ecco, il carrozzone del reddito di cittadinanza, che va avanti con bollettini di furbetti in aumento quanto i contagi del covid, costerà ancora di più: con il regalino ...

