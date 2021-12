Ora Marco Marchesin minaccia querele contro chi lo ha accusato di essere pagato per apparire in tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Risponde direttamente ai complottisti, Marco Marchesin, il no vax protagonista di un video direttamente dal reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Piacenza in cui – indossando un casco cpap – invitava tutti a vaccinarsi e spiegava le gravi conseguenze che il Covid ha avuto sulla sua salute e su quella di chi era nei letti intorno a lui, per la maggior parte persone che avevano scelto di non immunizzarsi. In un post su Facebook, scritto mentre è ancora ricoverato, si è rivolto ai no vax radicali che lo avevano accusato di essere un attore pagato dalle tv per comparire e fare “propaganda pro vax”. Una teoria diffusa su Telegram lo accostava senza prove a un’altra persona, apparsa in un altro servizio, in un ospedale diverso. “Ciò che ho fatto scritto detto – ha scritto – non è mai stato ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Risponde direttamente ai complottisti,, il no vax protagonista di un video direttamente dal reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Piacenza in cui – indossando un casco cpap – invitava tutti a vaccinarsi e spiegava le gravi conseguenze che il Covid ha avuto sulla sua salute e su quella di chi era nei letti intorno a lui, per la maggior parte persone che avevano scelto di non immunizzarsi. In un post su Facebook, scritto mentre è ancora ricoverato, si è rivolto ai no vax radicali che lo avevanodiun attoredalle tv per comparire e fare “propaganda pro vax”. Una teoria diffusa su Telegram lo accostava senza prove a un’altra persona, apparsa in un altro servizio, in un ospedale diverso. “Ciò che ho fatto scritto detto – ha scritto – non è mai stato ...

