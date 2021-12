Operativo il Fondo Impresa Femminile | la Cna | ' Ora rapida emanazione del provvedimento dal Mise'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende finalmenteil, istituito con la legge di Bilancio 2021 per favorire investimenti e servizi nell'imprenditorialità. ...

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende finalmenteilImpresa Femminile , istituito con la legge di Bilancio 2021 per favorire investimenti e servizi nell'imprenditorialità femminile. Confidiamo ora nella rapida emanazione del ...L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma "La città SIcura di sé", cofinanziato dalSociale Europeo attraverso il programmaPon Metro, tramite il quale il Comune intende ...“È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende finalmente operativo il Fondo Impresa Femminile, istituito con la legge di Bilancio 2021 per favorire investimenti e servizi nell’imprend ...DECRETO ISOLE VERDI, VIANELLO (ALTERNATIVA): 8,3 MLN PER LE TREMITI. OCCASIONE D’ORO MA OCCORRONO I PROGETTI. Pubblicato il decreto “Programma Isole Verdi” su Gazzetta Ufficiale il piano diventa ora o ...