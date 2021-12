Operaio muore schiacciato da una gru | nuovo incidente sul lavoro a Trieste Indetto uno sciopero

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Unè mortoda una gru nel porto di. Stava lavorando allo smontaggio quando è rimasto travolto; la tragedia ha fatto scattare una mobilitazione di tutti i sindacali portuali che hannounoper tutta la giornata di oggi. Allo, iniziato dalle 12, hanno aderito tutte le organizzazioni sindacali: USB, CGIL, CISL, UIL. Sul posto sono giunti gli ispettori dell’Asl e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto per verificare le dinamiche dell’e che siano state rispettate le norme di sicurezza. L’area è stata interdetta.da una gru È successo tutto in pochi istanti, la vittima, un uomo di circa 60 anni orginario del Veneto e ...

TRIESTE - Un operaio è morto stamani al Porto vecchio di Trieste. Il lavoratore, secondo quanto si apprende, è rimasto schiacciato sotto una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 nella zona del molo III del Porto Vecchio dove l'uomo stava lavorando sotto il braccio della gru. Un operaio di 58 anni è morto questa mattina al Porto vecchio di Trieste. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 nella zona del molo III del Porto Vecchio dove l'uomo stava lavorando sotto il braccio ...