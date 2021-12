Advertising

giuvaggio : RT @qn_giorno: Incidente sul lavoro al porto di #Trieste: operaio muore schiacciato da una gru. - TgrRaiFVG : Operaio muore schiacciato da una gru in Porto Vecchio a Trieste. Era dipendente di un'azienda veneta incaricata di… - Ansa_Fvg : Schiacciato da una gru, muore operaio al porto di Trieste . #ANSA - sonoViolet : RT @IlFriuli: Operaio muore travolto da una gru. Tragedia questa mattina, intorno alle 10.30, nel porto di Trieste. Nulla da fare per l'uom… - leggoit : #operaio muore a #trieste: schiacciato sotto una gru, aveva 60 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio muore

L'incidente è avvenuto nei pressi del molo 3/o del vecchio scalo e la vittima è undi una ditta esterna, non portuale, che si occupa di smontaggio delle gru, come si apprende da fonti ...Unè morto oggi, 17 dicembre, al Porto vecchio di Trieste. Il lavoratore, secondo quanto si apprende, è rimasto schiacciato sotto una gru. 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i ...Un operaio 60enne residente in Veneto è la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto stamattina al Porto di Trieste. L'uomo è stato schiacciato dalla gru sulla quale stava operando.Tragedia a Trieste dove un operaio è morto questa mattina al Porto vecchio, schiacciato sotto una gru in un incidente mortale sul lavoro. L'incidente è avvenuto poco ...