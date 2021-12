Open Arms, Meloni: “Surreale che si tenti di condannare chi ha fatto il suo dovere per l’Italia” (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA – “Oggi ennesimo processo a carico dell’ex ministro Salvini, “colpevole” di aver difeso i nostri confini. Surreale che si tenti di condannare chi ha fatto il suo dovere per l’Italia, mentre si continua a tenere al governo chi ogni giorno spalanca i confini all’immigrazione illegale”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), in merito al processo Open Arms in cui è imputato il leader della Lega Matteo Salvini, ex ministro dell’interno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA – “Oggi ennesimo processo a carico dell’ex ministro Salvini, “colpevole” di aver difeso i nostri confini.che sidichi hail suoper, mentre si continua a tenere al governo chi ogni giorno spalanca i confini all’immigrazione illegale”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), in merito al processoin cui è imputato il leader della Lega Matteo Salvini, ex ministro dell’interno. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno da Palermo dopo l’udienza del processo Open Arms. - LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, p… - LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, per l'It… - zazoomblog : Open Arms Meloni: “Surreale che si tenti di condannare chi ha fatto il suo dovere per l’Italia” - #Meloni: #“Surre… - Emanuel70123144 : RT @baffi_francesco: Salvini a Palermo per seconda udienza processo Open Arms: 'Siamo su scherzi a parte'. Lo scherzo ce l'hanno fatto i s… -