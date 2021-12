Open Arms | legale Salvini “Emersa linea Governo condivisa”

Advertising

Matteo Salvini sta con l'Economist. Lo dice lui stesso, in una pausa dell'udienza palermitana per il processo. Il riferimento è all'articolo con cui il settimanale britannico premia l'Italia come Paese migliorato di più nel 2021 grazie a Mario Draghi premier 'competente e internazionalmente ...PALERMO - 'Oggi è emerso in maniera nitida che c'era una linea politica di Governo, condivisa, che prevedeva che ci fosse un provvedimento di divieto di sbarco da parte di'. Lo ha dichiarato la legale di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti a Palermo al termine dell'udienza suche vede imputato l'ex ministro per sequestro di ..."Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va?" dice il leader leghista, che chiama i leader attorno a un tavolo fra Natale e Capodanno ...Il leader della Lega ha poi aggiunto: "I numeri dicono che ho dimezzato il numero dei morti e ridotto gli sbarchi. Quindi avrei dovuto essere ringraziato e invece sono processato".