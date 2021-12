**Open arms: Fratoianni, 'giudizio politico su Salvini definitivo da cittadini, non da giudici'** (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Il mio giudizio su Salvini è un giudizio sulle scelte politiche". Nicola Fratoianni ribadisce la sua opinione sulla vicenda Open arms che vede protagonista Matteo Salvini, in occasione della nuova tappa del processo al leader della Lega ai tempi in cui era ministro dell'Interno. "Il mio giudizio politico è quello sulle scelte fatte contro i migranti e le associazioni non governative che si sono assunte un ruolo troppo spesso di supplenza rispetto all'assenza degli Stati. Quello è un giudizio compiuto e definitivo, molto convinto -premette il segretario di Sinistra italiana all'Adnkronos-. Sul resto, non faccio il lavoro degli altri, della magistratura. C'è un processo, ci si difende nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Il miosuè unsulle scelte politiche". Nicolaribadisce la sua opinione sulla vicenda Openche vede protagonista Matteo, in occasione della nuova tappa del processo al leader della Lega ai tempi in cui era ministro dell'Interno. "Il mioè quello sulle scelte fatte contro i migranti e le associazioni non governative che si sono assunte un ruolo troppo spesso di supplenza rispetto all'assenza degli Stati. Quello è uncompiuto e, molto convinto -premette il segretario di Sinistra italiana all'Adnkronos-. Sul resto, non faccio il lavoro degli altri, della magistratura. C'è un processo, ci si difende nel ...

