**Open arms: Fratoianni, 'giudizio politico su Salvini definitivo da cittadini, non da giudici'** (2) (Di venerdì 17 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Sono immagini, quelle di migranti inermi, che continuiamo a vedere quasi ogni giorno: "C'è l'incapacità e la volontà di cominciare ad affrontare le ragioni dei fenomeni migratori, che sono strutturali -sottolinea ancora Fratoianni-. Gli esseri umani si spostano dalla notte dei tempi, questo non può essere cancellato. Si dovrebbero affrontare le ragioni di tutto questo, le disuguaglianze, il cambiamento climatico. E altra cosa rispetto a un fenomeno emergenziale, per cui le soluzioni portano sempre a un clamoroso fallimento. Le politiche emergenziali riproducono sempre le stesse contraddizioni". Il leader di Sinistra italiana sottolinea ancora: "Io ho criticato la Lamorgese per il ritardo nei salvataggi. Le differenze, rispetto alle modalità utilizzate in precedenza, ci sono. Ma c'è una impressionante continuità per il fatto che le politiche ...

LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, p… - LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, per l'It… - Noiconsalvini : ++ PROCESSO OPEN ARMS, L’AMMIRAGLIO SMASCHERA LE ONG E SCAGIONA #SALVINI ++ In aula ha deposto l’Ammiraglio Sergio… - messveneto : Salvini su Berlusconi al Colle: “Perché no? Draghi resti premier”. E sul processo Open Arms: “Mi sembra di stare su… - bennyfiorini : RT @LegaCamera: #Salvini: Open Arms? Stiamo parlando di una nave spagnola che ha raccolto i migranti in acque libiche, ha gironzolato per… -