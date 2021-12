“Omicron possiamo rallentarla con le misure ma non bloccarla: a fine gennaio possibili 40mila casi al giorno”, ipotizza Crisanti (Di venerdì 17 dicembre 2021) “La variante Omicron e la variante Delta sono due virus diversi. Omicron è talmente differente che gli anticorpi sviluppati contro Delta non funzionano contro la variante Omicron. La nuova variante in Italia già c’è, bisogna solo darle il tempo di diffondersi. Non credo dovremo aspettare molto per documentare la prevalenza, in 4-6 settimane avrà un peso importante. Ha un vantaggio rispetto alla variante Delta: infetta anche chi è vaccinato con 2 dosi, pur non causando sintomi gravi. Con la terza dose di vaccino, invece, si ha una protezione importante, attorno al 70-80%”. E’ quanto sostiene il noto virologo Andrea Crisanti, intervenuto oggi ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’. Crisanti: “Noi potremo rallentare la variante con la misure ma non potremo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) “La variantee la variante Delta sono due virus diversi.è talmente differente che gli anticorpi sviluppati contro Delta non funzionano contro la variante. La nuova variante in Italia già c’è, bisogna solo darle il tempo di diffondersi. Non credo dovremo aspettare molto per documentare la prevalenza, in 4-6 settimane avrà un peso importante. Ha un vantaggio rispetto alla variante Delta: infetta anche chi è vaccinato con 2 dosi, pur non causando sintomi gravi. Con la terza dose di vaccino, invece, si ha una protezione importante, attorno al 70-80%”. E’ quanto sostiene il noto virologo Andrea, intervenuto oggi ai microfoni di ‘Unda pecora’.: “Noi potremo rallentare la variante con lama non potremo ...

