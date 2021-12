Omicron, in Gran Bretagna 93mila casi e 111 morti in 24 ore. La Danimarca chiude cinema, teatri e concerti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per il terzo giorno consecutivo nel Regno Unito si registra un record assoluto di contagi da Covid: sono stati 93.045 nelle ultime 24 ore, con 111 morti. I ricoverati 7.611, di cui 875 sotto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per il terzo giorno consecutivo nel Regno Unito si registra un record assoluto di contagi da Covid: sono stati 93.045 nelle ultime 24 ore, con 111. I ricoverati 7.611, di cui 875 sotto...

