Omicron | allo Spallanzani curata paziente con anticorpi monoclonali “Donna di 50 anni vaccinata che si è negativizzata in 8 giorni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Unacontagiata dalla variantedi Sars Cov 2 è statacon gliall’Istitutodi Roma. “Neisuccessivi all’infusione – fa sapere l’ospedale e centro di ricerca per le malattie infettive – si è osservato un rapido miglioramento dei sintomi e una repentina discesa della carica virale già dopo 4, con quasi completa negativizzazione virologica ad appena 8dal trattamento. La persona al momento sta bene, a casa”. Si tratta di una delle sei persone nelle quali è stata diagnosticato il Covid innescato dalla mutazione, rilevata per la prima volta in Sudafrica, nella Regione Lazio. L’analisi molecolare del virus è stata effettuata presso il Laboratorio di Virologia ...