Omicidio “Diabolik” | arrestato il sospetto killer di Fabrizio Piscitelli

(Di venerdì 17 dicembre 2021) È statol’uomo sospettato di aver sparato a, il capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Si tratta di Raul Esteban Calderon accusato diaggravato dal metodo mafioso. Calderon è statodagli agenti della Squadra Mobile di Roma, su decreto di fermo del pm, lo scorso 13 dicembre. Il provvedimento è stato convalidato oggi dal gip di Roma che ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. “” era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da unvestito da runner. Secondo l’indagine della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto degli scorsi giorni, l’...

Advertising

telodogratis : Omicidio Diabolik, arrestato il killer - RosannaVaroli : Omicidio Piscitelli, arrestato l'assassino di Diabolik: è stato incastrato da un filmato - LaPresse_news : E’ stato arrestato il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capo ultrà della Lazio morto in un… - TV7Benevento : Omicidio Diabolik: arrestato il killer, esecuzione ripresa in video... - Peppe91176 : Omicidio Piscitelli, arrestato l'assassino di Diabolik -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Diabolik

...come, freddato a Roma nell'agosto del 2019. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistrati della Dda di Roma, hanno proceduto al fermo di Raul Esteban Calderon accusato di...**FLASH -: KILLER ARRESTATO COINVOLTO ANCHE IN DELITTO TORVAJANICA. Si tratta di un argentino, Raul Esteban Calderon, 51 anni, nato a Buenos Aires. Viveva a Tor San Lorenzo, sul litoraneo**FLASH -OMICIDIO DIABOLIK: KILLER ARRESTATO COINVOLTO ANCHE IN DELITTO TORVAJANICA. Si tratta di un argentino, Raul Esteban Calderon, 51 anni, nato a Buenos Aires. Viveva a Tor San Lorenzo, ...Roma, 17 dic. E' stato arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli, alias ‘Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma con un colpo di pi ...