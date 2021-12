Omicidio Diabolik | arrestato il killer | esecuzione ripresa in video

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - E' statoildi Fabrizio Piscitelli, alias ‘, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma con un colpo di pistola. Si tratta di Raul Esteban Calderon, accusato diaggravato dal metodo mafioso. All'arresto si è arrivati dopo le indagini, coordinate dalla Dda di Roma con il procuratore Michele Prestipino e l'aggiunto Ilaria Calò. Il decreto di fermo, eseguito dalla Squadra Mobile di Roma è stato emesso il 13 dicembre scorso dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma e convalidato oggi dal gip con l'emissione della misura della custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziato come esecutore materiale dell'di Piscitelli. “Le fonti di prova su cui si è fondata l'adozione del provvedimento sono costituite dagli ...

...come, freddato a Roma nell'agosto del 2019. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistrati della Dda di Roma, hanno proceduto al fermo di Raul Esteban Calderon accusato di...

Si tratta di un argentino, Raul Esteban Calderon, 51 anni, nato a Buenos Aires. Viveva a Tor San Lorenzo, sul litoraneo

Roma, 17 dic. E' stato arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli, alias 'Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma con un colpo di pi ...