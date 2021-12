Omicidio Diabolik, arrestato il killer del capo ultras della Lazio Piscitelli (Di venerdì 17 dicembre 2021) È stato arrestato dalla squadra mobile di Roma Raul Esteban Calderon, accusato dell’Omicidio di Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik, il capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. Calderon sarebbe stato arrestato lo scorso 13 dicembre con l’accusa di Omicidio aggravato dal metodo mafioso dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma, su decreto di fermo del pm. Il provvedimento è stato convalidato poi anche dal gip che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini Raul Esteban Calderon è stato individuato attraverso le analisi di un ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) È statodalla squadra mobile di Roma Raul Esteban Calderon, accusato dell’di Fabrizio, meglio noto come, ilucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. Calderon sarebbe statolo scorso 13 dicembre con l’accusa diaggravato dal metodo mafioso dagli agentiSquadra Mobile di Roma, coordinati dai magistratiDirezione distrettuale antimafia di Roma, su decreto di fermo del pm. Il provvedimento è stato convalidato poi anche dal gip che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini Raul Esteban Calderon è stato individuato attraverso le analisi di un ...

Advertising

zazoomblog : Omicidio Diabolik Caravita: “Da amico contento per arresto” - #Omicidio #Diabolik #Caravita: #amico - Quinta00876879 : RT @chilhavistorai3: “Diabolik”, arrestato un uomo: Polizia e Carabinieri, coordinati dalla DDA di Roma, hanno fermato Raul Esteban Caldero… - valkiller8 : RT @Agenzia_Ansa: Un arresto per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, freddato a Roma nel 2019. Pm: 'Un video lo inchioda… - MauroPanellagel : RT @concentrazione: Arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli detto 'Diabolik'. Si tratta di Raul Esteban Calderon, è accusato di omicidio… - fisco24_info : Omicidio Diabolik, Caravita: 'Da amico contento per arresto': 'Se è lui ora paghi' dice all'Adnkronos il capo Ultra… -