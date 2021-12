Oltre 28mila nuovi contagi, mai così tanti da un anno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 28.632 positivi al Covid - 19. Si tratta del numero più alto registrato da un anno a questa parte. Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 28.632 positivi al Covid - 19. Si tratta del numero più alto registrato da una questa parte. Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano ...

Advertising

ilriformista : Da lunedì 20 dicembre saranno sette le regioni in #zonagialla: oggi oltre 28mila nuovi casi di #coronavirus, il mas… - Valeriacredeche : RT @ilriformista: Da lunedì 20 dicembre saranno sette le regioni in #zonagialla: oggi oltre 28mila nuovi casi di #coronavirus, il massimo d… - globalistIT : Tutti i dati del Ministero della Salute - Cris_C17 : ?????? oltre 28mila positi h24 e 120 decessi ?? #covidvariant #VarianteOmicron #coronavirus - barinewstv : Da lunedì Marche, Liguria, Veneto, Trento in zona gialla. Oggi in Italia oltre 28mila nuovi contagi e 120 vittime -