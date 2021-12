OlliOlli World | Nuovo Trailer | Uscita e Bonus pre-order

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roll7 e Private Division sono lieti di annunciare chesarà disponibile dall’8 febbraio in formato digitale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam). La versione base del gioco può essere acquistata al prezzo di €29,99.e dettagli perColoro che prenoteranno il gioco riceveranno: Testa del Signore dei conigli T-shirt da eroe Tavola da skate eroe Tatuaggi da eroe Gesso da eroesegue le peripezie di un gruppo di personaggi pittoreschi attraverso il vivace mondo di Radlandia, tra flip, flow, pop e grind, alla ricerca delle mistiche divinità dello skate nel loro cammino verso il Gnarvana. Con uno stile grafico 2.5D splendidamente animato, ...

Subito dopo la conclusione dell'ultimo Nintendo Indie, Private Division e Roll7 hanno aperto i preorder per, il nuovo gioco sportivo di corse su skateboard in uscita l'8 febbraio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Steam) e Nintendo Switch. Preordinando il gioco riceveranno come ...