Oggi 17 dicembre preghiamo San Modesto ricostruttore dei luoghi della Terra Santa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vescovo che porta avanti la ricostruzione dei monasteri in Palestina, dopo la conquista e la distruzione di questi ultimi. Li arricchisce e li riempie di monaci, per far sì che siano ripopolati i luoghi santi. È stato patriarca di Gerusalemme nella prima metà del VII secolo. La sua protezione per i cristiani in Palestina è L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vescovo che porta avanti la ricostruzione dei monasteri in Palestina, dopo la conquista e la distruzione di questi ultimi. Li arricchisce e li riempie di monaci, per far sì che siano ripopolati isanti. È stato patriarca di Gerusalemme nella prima metà del VII secolo. La sua protezione per i cristiani in Palestina è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: OGGI COMINCIAMO IN ITALIA I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DI MASSA ?? L’alternativa per chi… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA 129 morti e 23mila nuovi contagi: come ad aprile. I vaccini ai bimbi prenotazioni al 10% in Lombard… - CorinnaPogliana : RT @see_lallero: 16 dicembre 1999. Oggi, ma 22 anni fa. Megan attiva la Christmas Card. - mastupendo : RT @see_lallero: 16 dicembre 1999. Oggi, ma 22 anni fa. Megan attiva la Christmas Card. -