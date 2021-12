Obbligo vaccinale scuola, lavoratori esenti: il dirigente prova a far proseguire l’attività in sicurezza. In caso contrario può spostare ad altre mansioni il lavoratore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha inviato un'ulteriore nota di chiarimento in merito all'Obbligo vaccinale previsto per il personale scolastico. L'amministrazione prova a chiarire anche la situazione degli esenti dal vaccino e come bisogna gestire i casi in questione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha inviato un'ulteriore nota di chiarimento in merito all'previsto per il personale scolastico. L'amministrazionea chiarire anche la situazione deglidal vaccino e come bisogna gestire i casi in questione. L'articolo .

