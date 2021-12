Obbligo vaccinale docenti e Ata, il Tar dice no alla sospensione della circolare ministeriale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Obbligo vaccinale docenti e Ata, il Tar del Lazio respinge la richiesta di immediata sospensione dei provvedimenti impugnati da Anief anche perché il danno patrimoniale dei docenti sospesi potrebbe essere riparato con la sentenza di merito e fissa la discussione del ricorso in camera di consiglio per il prossimo 11 Gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021)e Ata, il Tar del Lazio respinge la richiesta di immediatadei provvedimenti impugnati da Anief anche perché il danno patrimoniale deisospesi potrebbe essere riparato con la sentenza di merito e fissa la discussione del ricorso in camera di consiglio per il prossimo 11 Gennaio. L'articolo .

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - GuidoDeMartini : ???? OGGI SABATO N 2??1?? DI PROTESTA IN PIAZZA ???? Finirà prima il PASS e l’obbligo vaccinale della nostra protesta, questo è sicuro! - AncoraRadio : La prof di Fabriano non cambia idea nemmeno con l'obbligo vaccinale - marianoserra7 : RT @Corriere: Obbligo vaccinale al lavoro, gli espedienti di docenti e forze dell’ordine per aggirarlo -