Nuovo tentativo della Juventus per Scamacca: la richiesta del Sassuolo! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Complice la scarsa vena realizzativa di Morata e compagni, la Juventus andrà alla ricerca di un attaccante in vista della sessione invernale di calciomercato. Vlahovic rimane il primo nome sulla lista di Cherubini e Nedved, ma difficilmente il numero 9 viola lascerà Firenze già a gennaio. Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza juventina avrebbe già individuato la possibile alternativa al serbo: la pista più calda è quella che porta all’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, profilo già sondato nelle ultime due sessioni di mercato e gradito al tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Gianluca Scamacca Sempre secondo Calciomercato.com, nei giorni scorsi Cherubini e Nedved avrebbero già effettuato un primo tentativo per l’acquisto dell’attaccante: la formula è quella del prestito con ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Complice la scarsa vena realizzativa di Morata e compagni, laandrà alla ricerca di un attaccante in vistasessione invernale di calciomercato. Vlahovic rimane il primo nome sulla lista di Cherubini e Nedved, ma difficilmente il numero 9 viola lascerà Firenze già a gennaio. Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza juventina avrebbe già individuato la possibile alternativa al serbo: la pista più calda è quella che porta all’attaccante del Sassuolo Gianluca, profilo già sondato nelle ultime due sessioni di mercato e gradito al tecnico bianconero Massimiliano Allegri. GianlucaSempre secondo Calciomercato.com, nei giorni scorsi Cherubini e Nedved avrebbero già effettuato un primoper l’acquisto dell’attaccante: la formula è quella del prestito con ...

