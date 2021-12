Nuovo scandalo per la coppia Wanda-Icardi, denunciati in Argentina! Il motivo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non c’è pace per la coppia più famosa dell’universo calcistico attuale. Dopo le vicende d’amore che hanno coinvolto Mauro Icardi e Wanda Nara, ora i due coniugi sono entrati in un Nuovo scandalo. La società fondata dalla coppia, la ‘Work Marketing Football Srl‘, è stata denunciata in Argentina per riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione strutturale. Wanda e IcardiIl documento presentato al tribunale di Buenos Aires, riporta che il riciclaggio di denaro coinvolgerebbe anche le altre attività di Wanda e Icardi. Tra queste il marchio Wanda e la Wanda Nara Cosmetics. Il documento riportato dal Corriere dello Sport afferma questo: “la società avrebbe l’obiettivo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non c’è pace per lapiù famosa dell’universo calcistico attuale. Dopo le vicende d’amore che hanno coinvolto MauroNara, ora i due coniugi sono entrati in un. La società fondata dalla, la ‘Work Marketing Football Srl‘, è stata denunciata in Argentina per riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione strutturale.Il documento presentato al tribunale di Buenos Aires, riporta che il riciclaggio di denaro coinvolgerebbe anche le altre attività di. Tra queste il marchioe laNara Cosmetics. Il documento riportato dal Corriere dello Sport afferma questo: “la società avrebbe l’obiettivo ...

Clamoroso: Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro! La moglie - agente di Mauro Icardi non si aspettava però di trovare un nuovo scandalo ad attenderla. Stavolta ad essere coinvolta è la società fondata dalla coppia, la Work Marketing Football SRL , ...

Nuovo scandalo sui tamponi rapidi in Slovenia Il Piccolo Wanda e Icardi denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro Nuovo scandalo per la coppia Wanda e Mauro Icardi. La società fondata dai coniugi, la Work Marketing Football Srl, è stata accusata di "riciclaggio di denaro", "violenza istituzionale" e "corruzione s ...

