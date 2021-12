Nuovo Cda Cobat, imprese italiane protagoniste dell'economia circolare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Un Nuovo Consiglio di Amministrazione, una nuova compagine sociale, ma non cambia, anzi si rafforza, l'impegno di Cobat a lavorare a stretto contatto con le principali imprese tecnologiche del Paese per renderle protagoniste dell'economia circolare. L'assemblea dei soci di Cobat Spa Società Benefit, riunitasi il 15 dicembre a Milano, ha rieletto Giancarlo Morandi presidente della società. Stefano Giovannini è stato nominato consigliere delegato, mentre il Nuovo Consiglio di amministrazione è composto da Francesco Anglani, Cosimo Cafagna, Maria Domenica Ciardo, Nicola Colucci, Giovanni Grazzini, Roberto Maggio, Federico Malgarini, Flavio Raimondo e Maurizio Zanini. Resta invariata la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - UnConsiglio di Amministrazione, una nuova compagine sociale, ma non cambia, anzi si rafforza, l'impegno dia lavorare a stretto contatto con le principalitecnologiche del Paese per renderle. L'assemblea dei soci diSpa Società Benefit, riunitasi il 15 dicembre a Milano, ha rieletto Giancarlo Morandi presidentea società. Stefano Giovannini è stato nominato consigliere delegato, mentre ilConsiglio di amministrazione è composto da Francesco Anglani, Cosimo Cafagna, Maria Domenica Ciardo, Nicola Colucci, Giovanni Grazzini, Roberto Maggio, Federico Malgarini, Flavio Raimondo e Maurizio Zanini. Resta invariata la ...

Nuovo Cda Cobat, imprese italiane protagoniste dell'economia circolare Adnkronos Nuovo Cda Cobat, imprese italiane protagoniste dell'economia circolare Un nuovo Consiglio di Amministrazione ... con Maurizio Paternò (presidente), Roberto Canesi e Oliviero Perni. Il rinnovato Cda di Cobat, che si è riunito per la prima volta a Roma il 16 dicembre, ...

