Nuovo Cda Cobat | imprese italiane protagoniste dell’economia circolare

(Di venerdì 17 dicembre 2021) UnConsiglio di Amministrazione, una nuova compagine sociale, ma non cambia, anzi si rafforza, l’impegno dia lavorare a stretto contatto con le principalitecnologiche del Paese per renderle. L’assemblea dei soci diSpa Società Benefit, riunitasi il 15 dicembre a Milano, ha rieletto Giancarlo Morandi presidente della società. Stefano Giovannini è stato nominato consigliere delegato, mentre ilConsiglio di amministrazione è composto da Francesco Anglani, Cosimo Cafagna, Maria Domenica Ciardo, Nicola Colucci, Giovanni Grazzini, Roberto Maggio, Federico Malgarini, Flavio Raimondo e Maurizio Zanini. Resta invariata la composizione del Collegio dei Revisori, con Maurizio Paternò ...

Stefano Giovannini è stato nominato consigliere delegato, mentre ilConsiglio di ... Il rinnovatodi Cobat, che si è riunito per la prima volta a Roma il 16 dicembre, arriva dopo l'ingresso ...