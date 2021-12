Nuoto, Nicolò Martinenghi consolida lo status tra i grandi della rana mondiale. A Parigi si può sognare (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta, ci ha dato una conferma: Nicolò Martinenghi è ormai nell’elite della rana. L’azzurro, reduce dall’oro continentale a Kazan nella piscina da 25 metri dell’Aquatic Palace, non si è presentato al top della condizione in questa rassegna. Tante gare sulle spalle, ma l’approccio scelto con il tecnico Marco Pedoja e tutto il suo staff è il seguente: confrontarsi con il meglio che c’è e abituarsi a gareggiare anche quando il fisico non è tirato a lucido. Un aspetto quest’ultimo che in passato ha fatto fatica ad attecchire in Italia, dal momento che si preferiva un approccio più conservativo: tantissimi km di preparazione in vasca da solo per rispettare le proprie tabelle. La Nazionale italiana, da qualche tempo, ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei Mondiali 2021 diin vasca corta, ci ha dato una conferma:è ormai nell’elite. L’azzurro, reduce dall’oro continentale a Kazan nella piscina da 25 metri dell’Aquatic Palace, non si è presentato al topcondizione in questa rassegna. Tante gare sulle spalle, ma l’approccio scelto con il tecnico Marco Pedoja e tutto il suo staff è il seguente: confrontarsi con il meglio che c’è e abituarsi a gareggiare anche quando il fisico non è tirato a lucido. Un aspetto quest’ultimo che in passato ha fatto fatica ad attecchire in Italia, dal momento che si preferiva un approccio più conservativo: tantissimi km di preparazione in vasca da solo per rispettare le proprie tabelle. La Nazionale italiana, da qualche tempo, ha ...

