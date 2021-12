Nuoto, Mondiali vasca corta: Lorenzo Mora è ottavo nella Finale dei 100 dorso, Casas sorprende Kolesnikov (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una gara di alto livello. E’ opportuno descriverla in questo modo la Finale dei 100 dorso uomini dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. nella piscina da 25 metri di Abu Dhabi un atto conclusivo nel quale i primattori si sono espressi su livelli eccelsi. Lorenzo Mora, alla sua prima Finale iridata, non ha sfigurato, realizzando il suo nuovo personale di 49.93 e giungendo in ottava posizione. Un primo 50 metri un po’ lento quello dell’azzurro, più adatto per stile e nuotata ai 200. Non a caso il passaggio a 24.48 è stato quello che ha un po’ fatto la differenza in negativo, visto che poi il nostro portacolori è quello che ha avuto il ritorno migliore di tutti i finalisti da 25.45. Prova nella quale ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una gara di alto livello. E’ opportuno descriverla in questo modo ladei 100uomini dei2021 diinpiscina da 25 metri di Abu Dhabi un atto conclusivo nel quale i primattori si sono espressi su livelli eccelsi., alla sua primairidata, non ha sfigurato, realizzando il suo nuovo personale di 49.93 e giungendo in ottava posizione. Un primo 50 metri un po’ lento quello dell’azzurro, più adatto per stile e nuotata ai 200. Non a caso il passaggio a 24.48 è stato quello che ha un po’ fatto la differenza in negativo, visto che poi il nostro portacolori è quello che ha avuto il ritorno migliore di tutti i finalisti da 25.45. Provaquale ...

