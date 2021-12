Nuoto, Mondiali vasca corta. Lorenzo Mora: “Bello essere in finale, fatto fatica a trovare il passo nei primi 50 metri” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si chiude con un ottavo posto la prima finale mondiale di Lorenzo Mora. Il nuotatore carpigiano si è migliorato rispetto alle prove di ieri, chiudendo l’ultimo atto dei 100 dorso ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi in 49.93, ma non è bastato per schiodarsi dal fondo dello schieramento. Una gara di livello molto alto, in cui si è consumata la sorpresa firmata Shaine Casas: lo statunitense è riuscito a battere il favoritissimo russo Kliment Kolesnikov con il tempo di 49.23, con il podio che è stato completato dal rumeno Robert Glinta in corsia 8. Mora è comunque felice della sua prestazione ai microfoni della Rai: “Il livello è altissimo, essere qui è molto Bello. Sono riuscito a migliorarmi, ho fatto un po’ di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si chiude con un ottavo posto la primamondiale di. Il nuotatore carpigiano si è migliorato rispetto alle prove di ieri, chiudendo l’ultimo atto dei 100 dorso aiindi Abu Dhabi in 49.93, ma non è bastato per schiodarsi dal fondo dello schieramento. Una gara di livello molto alto, in cui si è consumata la sorpresa firmata Shaine Casas: lo statunitense è riuscito a battere il favoritissimo russo Kliment Kolesnikov con il tempo di 49.23, con il podio che è stato completato dal rumeno Robert Glinta in corsia 8.è comunque felice della sua prestazione ai microfoni della Rai: “Il livello è altissimo,qui è molto. Sono riuscito a migliorarmi, houn po’ di ...

