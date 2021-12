Nuoto, Mondiali vasca corta: esulta l’Italia della staffetta, 4×50 mista sl in Finale con il secondo tempo! (Di venerdì 17 dicembre 2021) l’Italia si conferma sempre di più come una Nazionale adattissima alle staffette. Nella seconda mattinata dei Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi la 4×50 mista stile libero fa il paio con la mista femminile e accede alla Finale di specialità con il secondo tempo assoluto in 1.30.44 alle spalle della Russia, titolare del primo crono in 1.29.84. Marco Orsi (21.70), Leonardo Deplano (20.91), Costanza Cocconcelli (24.05) e Silvia Di Pietro (23.78) hanno fatto gara di testa, rimanendo sempre alle spalle della federazione russa e chiudendo comodamente al secondo posto nell’ultima batteria, nonostante un piccolo rischio nel primo cambio. Si è rimasti con il fiato ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021)si conferma sempre di più come una Nazionale adattissima alle staffette. Nella seconda mattinata deidiinad Abu Dhabi lastile libero fa il paio con lafemminile e accede alladi specialità con iltempo assoluto in 1.30.44 alle spalleRussia, titolare del primo crono in 1.29.84. Marco Orsi (21.70), Leonardo Deplano (20.91), Costanza Cocconcelli (24.05) e Silvia Di Pietro (23.78) hanno fatto gara di testa, rimanendo sempre alle spallefederazione russa e chiudendo comodamente alposto nell’ultima batteria, nonostante un piccolo rischio nel primo cambio. Si è rimasti con il fiato ...

Advertising

Coninews : ARGENTOOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam nella giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu… - GDF : Alberto Razzetti (#FiammeGialle), dopo la medaglia d'oro nei 200 farfalla, ai Campionati mondiali di #nuoto in vasc… - Eurosport_IT : Miressi, Ceccon, Zazzeri e Deplano portano a casa un bellissimo argento! ??????????? #FINAAbuDhabi2021 | #ItaliaTeam… - salvoverde : RT @Esercito: Ai campionati mondiali di #nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi il C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato la medaglia d… - OA_Sport : Altra staffetta in finale, la 4x50 mista sl strappa il secondo tempo ai Mondiali in vasca corta -