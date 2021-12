Nuoto, Mondiali vasca corta. 4×50 mista stile libero, quinto posto per l’Italia; vince il Canada in rimonta sull’Olanda (Di venerdì 17 dicembre 2021) Niente medaglia per l’Italia nella 4×50 mista stile libero ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Il secondo tempo della mattinata non è stato confermato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli, che hanno chiuso al quinto posto (1.30.02) la gara vinta dal Canada con Olanda e Russia a completare il podio. Gli azzurri riescono a stare in gara per le medaglie soltanto nei primi 50 metri, con Lorenzo Zazzeri che compie le sue due vasche in 21.13, ma già dal cambio con Miressi, troppo lento, gli azzurri sono inesorabilmente scesi fino al quinto posto, con il podio lontano poco più di un secondo. Avanti il Canada ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Niente medaglia pernellaaiindi Abu Dhabi. Il secondo tempo della mattinata non è stato confermato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli, che hanno chiuso al(1.30.02) la gara vinta dalcon Olanda e Russia a completare il podio. Gli azzurri riescono a stare in gara per le medaglie soltanto nei primi 50 metri, con Lorenzo Zazzeri che compie le sue due vasche in 21.13, ma già dal cambio con Miressi, troppo lento, gli azzurri sono inesorabilmente scesi fino al, con il podio lontano poco più di un secondo. Avanti il...

