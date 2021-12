Nuoto, Mondiali vasca corta: 4×50 mista italiana femminile in Finale! Azzurre con il 3° tempo (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ cominciata bene per l’Italia la seconda giornata dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Abu Dhabi il programma ha preso il via con la prova della 4×50 mista femminile e le Azzurre sui blocchetti hanno risposto presente. Silvia Scalia (26.92), Arianna Castiglioni (29.51), Elena Di Liddo (25.17) e Silvia Di Pietro (23.88) hanno centrato l’obiettivo della qualificazione alla Finale e in grande stile, visto il terzo tempo nell’overall di 1:45.48. Da questo punto di vista, è lecito non farsi illusioni dal momento che compagini come Svezia, Russia e Olanda, che sono alle spalle delle nostre portacolori, inseriranno i grossi calibri e potranno fare la differenza. Tuttavia, è doveroso rimarcare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ cominciata bene per l’Italia la seconda giornata dei2021 diin. Nella piscina da 25 metri di Abu Dhabi il programma ha preso il via con la prova dellae lesui blocchetti hanno risposto presente. Silvia Scalia (26.92), Arianna Castiglioni (29.51), Elena Di Liddo (25.17) e Silvia Di Pietro (23.88) hanno centrato l’obiettivo della qualificazione alla Finale e in grande stile, visto il terzonell’overall di 1:45.48. Da questo punto di vista, è lecito non farsi illusioni dal momento che compagini come Svezia, Russia e Olanda, che sono alle spalle delle nostre portacolori, inseriranno i grossi calibri e potranno fare la differenza. Tuttavia, è doveroso rimarcare la ...

