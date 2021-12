Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: Ciampi e Cusinato in finale, bene le staffette 4×50 (Di venerdì 17 dicembre 2021) La seconda giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta si è aperta con una buona notizia per l’Italia. Nella staffetta 4×50 mista femminile, le azzurre si sono infatti qualificate per la finale. Scalia, Castiglioni, Di Liddo e Di Pietro hanno chiuso al secondo posto dietro al Canada nella propria semifinale, staccando il pass per l’atto conclusivo con il tempo di 1:45.48. Al momento Stati Uniti sopra a tutti, ma in finale tutto potrà accadere. Agrodolci invece le batterie per i 200 stile libero uomini. Matteo Ciampi, secondo nella sua serie in 1:42.99, si è infatti qualificato per la finale con l’ottavo tempo. Nulla da fare, purtroppo, per Marco De Tullio, che nuota ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) La seconda giornata deidi Abudiinsi è aperta con una buona notizia per l’Italia. Nella staffettamista femminile, le azzurre si sono infatti qualificate per la. Scalia, Castiglioni, Di Liddo e Di Pietro hanno chiuso al secondo posto dietro al Canada nella propria semi, staccando il pass per l’atto conclusivo con il tempo di 1:45.48. Al momento Stati Uniti sopra a tutti, ma intutto potrà accadere. Agrodolci invece le batterie per i 200 stile libero uomini. Matteo, secondo nella sua serie in 1:42.99, si è infatti qualificato per lacon l’ottavo tempo. Nulla da fare, purtroppo, per Marco De Tullio, che nuota ...

Coninews : ARGENTOOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam nella giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu… - GDF : Alberto Razzetti (#FiammeGialle), dopo la medaglia d'oro nei 200 farfalla, ai Campionati mondiali di #nuoto in vasc… - Eurosport_IT : Miressi, Ceccon, Zazzeri e Deplano portano a casa un bellissimo argento! ??????????? #FINAAbuDhabi2021 | #ItaliaTeam… - salvoverde : RT @Esercito: Ai campionati mondiali di #nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi il C.le Magg. VFP4 Lorenzo #Zazzeri ha conquistato la medaglia d… - OA_Sport : Altra staffetta in finale, la 4x50 mista sl strappa il secondo tempo ai Mondiali in vasca corta -