Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021: programma e italiani in gara sabato 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Il programma completo e gli italiani in gara nella terza giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento fino al 21 dicembre. La rassegna iridata prosegue e promette ancora spettacolo dalla piscina da 25m nell’iconica Etihad Arena. Fari puntati soprattutto su Margherita Panziera nei 200 dorso, ma tutta la squadra italiana è pronta a rendersi protagonista per incrementare il bottino di medaglie. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di venerdì 17 dicembre con le batterie, mentre semifinali e finali si svolgerà dalle 15:00. Di seguito gli orari e gli italiani in gara nella seconda giornata dei Mondiali di Abu Dhabi ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilcompleto e gliinnella terza giornata deidi Abudiin vasca corta, in corso di svolgimento fino al 21. La rassegna iridata prosegue e promette ancora spettacolo dalla piscina da 25m nell’iconica Etihad Arena. Fari puntati soprattutto su Margherita Panziera nei 200 dorso, ma tutta la squadra italiana è pronta a rendersi protagonista per incrementare il bottino di medaglie. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di venerdì 17con le batterie, mentre semifinali e finali si svolgerà dalle 15:00. Di seguito gli orari e gliinnella seconda giornata deidi Abu...

