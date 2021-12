Novità Serie A: a gennaio nuovi orari per le partite (Di venerdì 17 dicembre 2021) Serie A nuovi orari – orari inediti per la Serie A nel mese di gennaio. La Lega ha infatti comunicato la programmazione delle prime quattro giornate del girone di ritorno, dalla quale si evincono alcune Novità per quanto riguarda gli orari delle partite del 6 e 9 gennaio. Confermata la fascia 12.30, con due gare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021)inediti per laA nel mese di. La Lega ha infatti comunicato la programmazione delle prime quattro giornate del girone di ritorno, dalla quale si evincono alcuneper quanto riguarda glidelledel 6 e 9. Confermata la fascia 12.30, con due gare L'articolo

Advertising

CalcioPillole : #SalernitanaInter, le formazioni ufficiali: novità D’Ambrosio, riposano De Vrij e Lautaro #SerieA - superbeasto1 : RT @badtasteit: #Disney+: tutti i film e le serie tv in arrivo a gennaio 2022 - badtasteit : #Disney+: tutti i film e le serie tv in arrivo a gennaio 2022 - news_bz : ?? Volete una piccola anteprima? Ecco la versione Beta (sperimentale) di #Tudum, il giornale online di Netflix per… - occhio_notizie : Una possibile novità in Serie A? -

Ultime Notizie dalla rete : Novità Serie INPS paga prima di Natale: ecco le date più importanti! Sarà possibile fare domanda già da gennaio, ma ci saranno importanti novità: anche in questo caso, ...fino ad un massimo di 100 euro che arriva ai lavoratori dipendenti in base ad una serie di ...

Le novità Disney Plus di gennaio 2022 Sono state diffuse pochi minuti fa le novità Disney Plus di gennaio 2022 . Da segnalare Eternals, Jojo Rabbit, Antlers e la nuova serie animata Marvel's Hit - Monkey. Abbonati adesso a Disney+ a 8,99 al mese oppure 89,90 all'anno ...

Probabili formazioni Serie A della 18^ giornata: le news dai campi Sky Sport Sarà possibile fare domanda già da gennaio, ma ci saranno importanti: anche in questo caso, ...fino ad un massimo di 100 euro che arriva ai lavoratori dipendenti in base ad unadi ...Sono state diffuse pochi minuti fa leDisney Plus di gennaio 2022 . Da segnalare Eternals, Jojo Rabbit, Antlers e la nuovaanimata Marvel's Hit - Monkey. Abbonati adesso a Disney+ a 8,99 al mese oppure 89,90 all'anno ...