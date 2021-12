Novità per il Milan, Napoli in dubbio: notizia su Theo Hernandez (Di venerdì 17 dicembre 2021) Brutte notizie per il Milan a pochi giorni dal big match di campionato contro il Napoli. Infatti, come riporta Sky Sport, Theo Hernandez è in forte dubbio per il match di domenica sera. FOTO: Getty – Theo Hernandez Il terzino francese del Milan ha avuto qualche linea di febbre e non si è allenato in gruppo né ieri né oggi. Comunque, oggi è stato in grado di svolgere una seduta di allenamento in palestra e domani (sabato) dovrebbe rientrare in gruppo per l’allenamento di rifinitura. A quel punto però mancherebbero poco più di ventiquattro ore dal match di domenica sera ed è quindi per questo che la sua presenza da titolare non sia sicura al 100%. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Brutte notizie per ila pochi giorni dal big match di campionato contro il. Infatti, come riporta Sky Sport,è in forteper il match di domenica sera. FOTO: Getty –Il terzino francese delha avuto qualche linea di febbre e non si è allenato in gruppo né ieri né oggi. Comunque, oggi è stato in grado di svolgere una seduta di allenamento in palestra e domani (sabato) dovrebbe rientrare in gruppo per l’allenamento di rifinitura. A quel punto però mancherebbero poco più di ventiquattro ore dal match di domenica sera ed è quindi per questo che la sua presenza da titolare non sia sicura al 100%.

