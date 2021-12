Notte da incubo per Di Natale a Empoli: la ricostruzione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Antonio di Natale ex attaccante dell’Udinese e della nazionale, ha vissuto un grande spavento durante la Notte. Sei malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione del giocatore a Ponzano, in provincia di Empoli. Il furto è avvenuto quando la moglie, i figli e il suocero dell’ex attaccante erano in casa e dunque hanno assistito in prima persona alla rapina. Antonio Di Natale, Udinese Come riporta La Nazione pare che i sei rapinatori siano riusciti a rubare soltanto un orologio dal valore stimato di circa 30mila euro. Dunque, un grande spavento per l’attuale tecnico della Carrarese che ha vissuto tremendi attimi di paura insieme ai propri familiari. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Antonio diex attaccante dell’Udinese e della nazionale, ha vissuto un grande spavento durante la. Sei malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione del giocatore a Ponzano, in provincia di. Il furto è avvenuto quando la moglie, i figli e il suocero dell’ex attaccante erano in casa e dunque hanno assistito in prima persona alla rapina. Antonio Di, Udinese Come riporta La Nazione pare che i sei rapinatori siano riusciti a rubare soltanto un orologio dal valore stimato di circa 30mila euro. Dunque, un grande spavento per l’attuale tecnico della Carrarese che ha vissuto tremendi attimi di paura insieme ai propri familiari.

