Noto, un fermo per l’omicidio del 17enne. I carabinieri: “Obiettivo dei colpi era il padre. Muro di omertà della comunità nomade” (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è stato un fermo nell’ambito delle indagini per la morte di un 17enne, colpito a Noto (Siracusa), da un proiettile a inizio dicembre. I carabinieri hanno notificato il provvedimento emesso dalla procura a un 33enne, con precedenti di polizia, ritenuto il presunto autore dell’omicidio del ragazzo. Le indagini dei militari dell’Arma sono state rese ancora più complesse, dicono gli investigatori, dal Muro di omertà eretto dall’intera comunità nomade cui appartengono sia la vittima che l’uomo fermato e che non ha offerto alcuna collaborazione; i militari, infatti, sono riusciti ad individuare e localizzare in pochi giorni l’uomo che aveva fatto perdere le proprie tracce sin dalle prime ore successive la sparatoria. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è stato unnell’ambito delle indagini per la morte di unto a(Siracusa), da un proiettile a inizio dicembre. Ihanno notificato il provvedimento emesso dalla procura a un 33enne, con precedenti di polizia, ritenuto il presunto autore deldel ragazzo. Le indagini dei militari dell’Arma sono state rese ancora più complesse, dicono gli investigatori, daldieretto dall’interacui appartengono sia la vittima che l’uomo fermato e che non ha offerto alcuna collaborazione; i militari, infatti, sono riusciti ad individuare e localizzare in pochi giorni l’uomo che aveva fatto perdere le proprie tracce sin dalle prime ore successive la sparatoria. Le ...

