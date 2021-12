Non è vero che un funzionario dell’Oms ha definito «falsa» la pandemia di coronavirus (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 16 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato il 14 dicembre dal sito web Blondet & Friends, di cui ci eravamo già occupati in passato per alcuni casi di disinformazione sui vaccini contro la Covid-19. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “Il funzionario dell’Oms diventa informatore: ‘La pandemia è falsa; i documenti dimostrano che tutto è pianificato’” e riferisce di «un’intervista a un quotidiano norvegese» con cui «la (ora ex) rispettata funzionaria norvegese dell’Oms, la dottoressa Astrid Struckelberger in realtà Astrid Stuckelberger, ndr» avrebbe affermato che «l’intera pandemia di corona è falsa e che i documenti dimostrano che ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 16 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato il 14 dicembre dal sito web Blondet & Friends, di cui ci eravamo già occupati in passato per alcuni casi di disinformazione sui vaccini contro la Covid-19. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “Ildiventa informatore: ‘La; i documenti dimostrano che tutto è pianificato’” e riferisce di «un’intervista a un quotidiano norvegese» con cui «la (ora ex) rispettata funzionaria norvegese, la dottoressa Astrid Struckelberger in realtà Astrid Stuckelberger, ndr» avrebbe affermato che «l’interadi corona èe che i documenti dimostrano che ...

