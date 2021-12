No al vaccino | 103 marines cacciati

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Negli Stati Uniti 103 marine sono stati congedati per aver rifiutato ilcontro il Covid-19. Lo ha affermato il Corpo dei, mentre secondo l’Abc sono fino a 30mila i militari in servizio che si rifiutano di essere vaccinati. Alla fine di agosto il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha reso obbligatorio ilcontro il coronavirus per tutto il personale militare statunitense. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

GirolamoMaggio : RT @paradoxMKD: 103 Marines licenziati per aver rifiutato il vaccino sperimentale. - Peter_Triscio : RT @paradoxMKD: 103 Marines licenziati per aver rifiutato il vaccino sperimentale. - meschini_nito : Licenziati 103 marines, 27 aviatori e un comandante della Marina Usa: avevano rifiutato il vaccino - antsolano : RT @Corriere: Licenziati 103 marines, 27 aviatori e un comandante della Marina Usa: avevano rifiutato il vaccino - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Licenziati 103 marines, 27 aviatori e un comandante della Marina Usa: avevano rifiutato il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino 103

... sono una minoranza, circa 30mila persone su 1,3 milioni di truppe in servizio attivo Negli Stati Unitimarines sono stati congedati per aver rifiutato ilcontro il Covid - 19. Si ...... di cui 34.096 Alessandria, 20.513 Asti, 13.676 Biella, 60.729 Cuneo, 32.974 Novara, 226.Torino,... Finora 441.332 lucani hanno ricevuto la prima dose del(79,8 per cento del totale della ...Centotré marines sono stati dimessi per aver rifiutato di prendere il vaccino Covid, ha comunicato giovedì il Corpo dei Marines. Le forze ...Le Forze Armate degli Stati Uniti annunciano le prime misure disciplinari contro coloro che rifiutano il vaccino: sono una minoranza, circa 30mila persone su 1,3 milioni di truppe in servizio attivo ...