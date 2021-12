Nidi di patate | uova e pancetta | una chicca sulla tavola delle feste

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Idi, consono un’opera d’arte culinaria. State per scoprire una ricetta originale e golosa che metterà d’accordo tutti! Presentatelaimbandita, lasceranno senza parole ospiti e famigliari, benché avvezzi alle vostre abilità in fatto di cucina! Croccanti fuori e teneri dentro, sono un affondo nel piacere più vorticoso che possiate immaginare. Perfetti come aperitivo, stupirete gli amici con una preparazione tanto bella da ammirare, quanto gustosa da assaporare. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: farina bianca, 2 cucchiai, 500 g grana padano o ...