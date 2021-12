Nicolò Scalfi campione da record | quanto ha vinto?

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Vi ricordate del superdi Caduta libera? Eccohadurante la sua esperienza nel game show di Canale 5.(YouTube)Tutto pronto per lo speciale Caduta libera. Da questa sera, giovedì 16 dicembre, il game show di Canale 5 tornerà per tutto il periodo natalizio con 4 puntate dedicate ai campioni che hanno dato prestigio al programma. Al timone troveremo sempre l’immancabile Gerry Scotti. Caduta libera – Campionissimi, questo è il titolo dell’appuntamento speciale in cui ogni puntata vedremo protagonista un superpescato nelle dieci edizioni del programma. A sfidarlo invece ci saranno 2 personaggi famosi e 8 campioni del game show del passato. Il primo protagonista che vedremo ...

Advertising

_Alessio_88 : Nicolò Scalfi bandito da Mediaset per i prossimi 30 anni visto che ogni volta che vi mette piede vince...… - zazoomblog : Caduta Libera-Campionissimi Nicolò Scalfi da urlo: altra vincita record - #Caduta #Libera-Campionissimi #Nicolò - zazoomblog : Caduta Libera-Campionissimi Nicolò Scalfi da urlo: altra vincita record - #Caduta #Libera-Campionissimi #Nicolò - infoitcultura : Nicolò Scalfi: età, altezza, single o fidanzato, quanto ha vinto a Caduta Libera - infoitcultura : Caduta Libera-Campionissimi, Nicolò Scalfi da urlo: altra vincita record -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Scalfi

Il 23enne bresciano torna nel torneo dei campionissimi e batte tutti i concorrenti: come sono andati 'I dieci passi' L'articolo Caduta Libera - Campionissimi,da urlo: altra vincita record proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Chi sarà, dunque, il campione al centro della botola nella puntata in onda questa sera? Morena Zapparoli, grave lutto per la moglie di Funari/ "Ciao mamma, non ero pronta"protagonista ...