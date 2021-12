Neonato morto la scorsa notte a Napoli | disposta l’autopsia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà l’esame autoptico a chiarire le cause della morte di un bimbo di appena due mesi deceduto la. Una mamma si è recata con in braccio il propriodi circa 2 mesi in crisi respiratoria nella sede dell’ASL1 (distretto 26). Il piccolo è deceduto per cause che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli. A disporreè stato il pm di turno della Procura di. Al momento non si esclude che il decesso possa essere riconducibile a un rigurgito. Gli inquirenti, comunque, non escludono alcuna ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.