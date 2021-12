Nel testo di Cuore di Arisa la libertà dopo il dolore dal nuovo album Ero Romantica

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando ascoltiamoditroviamo tante conferme. In primo luogo riscopriamo di avere una spiccata sensibilità verso la poesia, le metafore e i suoni orchestrali; in secondo luogo – ed è il più importante – ci accorgiamo che la voce di Rosalba Pippa può tutto, dall’elettropop di Psyco e Altalene alle atmosfere struggenti che tanto ricordano La Notte e L’Amore è Un’Altra Cosa. Qualsiasi cosa, con la voce di, diventa più bella.diIl brano è unestratto dall’Ero, un viaggio nella nuova Rosalba che a questo giro mostra la sua sfumatura più consapevole e spericolata, ma che non snatura la sua attitudine di cantante ispirata e profonda., come il titolo suggerisce, è una canzone ...

