Nel silenzio generale Stellantis chiude la fabbrica di Grugliasco

(Di venerdì 17 dicembre 2021) C’era una volta la Torino capitale dell’automobile, la città degli Agnelli e delle tute blu. E c’è oggi, invece, una Torino smarrita, in cerca di identità tra la grande crisi delle quattro ruote e un futuro che però non può essere solo turismo e servizi. L’italiana Fiat è diventata una multinazionale a guida francese,. E per alcuni è arrivato il tempo di smobilitare. Sui giornali se n’è parlato poco o nulla, ma venerdì 17 dicembre 2021 passerà alla storia come l’ultimo giorno di vita della storicatorinese di. Inaugurata nel 1959 come Carrozzeria Bertone, qui negli anni Sessanta si produceva la versione sportiva della mitica Prinz. E poi fu la volta della Fiat 850 Spider, della Volvo 780 e di molti altri modelli coupé, oltre ad alcune moto della Bmw. Nei primi anni Duemila la Bertone precipitò sull’orlo ...