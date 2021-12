Nel finale shock di Grey’s Anatomy 18×08 | l’eroismo di Owen tra vita e morte promo 18×09 e data d’uscita

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildiha convinto quasi tutti, forse per la prima volta in questa stagione: dopo settimane di episodi piatti e poco entusiasmanti, questodi metà stagione si è rivelato un classico del medical drama, tra casi medici, intrecci amorosi e tragedie che toccano l’ospedale molto da vicino. Attenzione Spoiler!si gioca quasi interamente sull’attesa di un cuore per Farouk, il figlio di Meghan, bisognoso di un trapianto subito. I suoi eroi saranno Teddy, Cormac e lo zio, che partono per andare a prendere l’organo di un donatore per portarlo in ospedale, ma finiscono coinvolti in un incidente rocambolesco quando il loro autista ha un attacco di cuore. ...