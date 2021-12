Negli Usa 117 miliardi per riqualificare una ferrovie strategica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un investimento di 117 miliardi di dollari per assicurare il funzionamento e la riqualificazione di una delle linee ferroviarie più importanti degli Usa. Il Northeast Corridor, il collegamento tra Washington D.C., New York City e Boston, è oggetto di uno dei maggiori piani infrastrutturali degli Stati Uniti. Obiettivo: riqualificare una linea strategica (prima del Covid trasportava 260 milioni di persone l’anno) caratterizzata da infrastrutture troppo vecchie. Secondo le analisi di Amtrak, la società del trasporto ferroviario americano che gestisce la linea, un blocco del servizio arriverebbe a costare 100 milioni di dollari in termini di produttività persa. Per questo è stato lanciato il progetto Connect NEC 2035, 150 mega interventi che renderanno la linea più sicura, più moderna e più veloce. Leggi l’intero articolo su We Build ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un investimento di 117di dollari per assicurare il funzionamento e la riqualificazione di una delle linee ferroviarie più importanti degli Usa. Il Northeast Corridor, il collegamento tra Washington D.C., New York City e Boston, è oggetto di uno dei maggiori piani infrastrutturali degli Stati Uniti. Obiettivo:una linea(prima del Covid trasportava 260 milioni di persone l’anno) caratterizzata da infrastrutture troppo vecchie. Secondo le analisi di Amtrak, la società del trasporto ferroviario americano che gestisce la linea, un blocco del servizio arriverebbe a costare 100 milioni di dollari in termini di produttività persa. Per questo è stato lanciato il progetto Connect NEC 2035, 150 mega interventi che renderanno la linea più sicura, più moderna e più veloce. Leggi l’intero articolo su We Build ...

Ultime Notizie dalla rete : Negli Usa Negli Usa 117 miliardi per riqualificare una ferrovia strategica Un investimento di 117 miliardi di dollari per assicurare il funzionamento e la riqualificazione di una delle linee ferroviarie più importanti degli Usa. Il Northeast Corridor, il collegamento tra Washington D. C., New York City e Boston, è oggetto di uno dei maggiori piani infrastrutturali degli Stati Uniti. Obiettivo: riqualificare una linea ...

Omicron e l'inflazione spaventano le Borse nel giorno delle 4 streghe Fed e Bce sembrano compatte nella scelta di mettere fine agli stimoli pandemici, ma divise sulla previsione di un rialzo dei tassi, che dovrebbero essere tre negli Usa il prossimo anno, a partire da ...

Negli Usa la pillola per abortire arriva via posta AGI - Agenzia Italia BILL GATES / PARTE IN WYOMING IL “NUCLEARE” DEL FUTURO Ai nastri di partenza il maxi progetto ideato da Bill Gates per realizzare una centrale nucleare di nuova generazione nel Wyoming, il principale stato minerario negli Usa. A portalo avanti, in partico ...

