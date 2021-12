NBA | i risultati della notte 17 dicembre | Phoenix vince ancora | bene Brooklyn | Indiana e New York

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nellaitaliana si sono giocate quattro partite di NBA e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Nel primo match arriva il successo casalingo disu Detroit per 122-113. Dopo un inizio favorevole ai Pistons, la squadra di Rick Carlisle prende in mano il pallino del gioco e accumula vantaggio fino al +9 finale. In casa Pacers il migliore è sicuramente Caris Levert con 31 punti, 3 rimbalzi e 5 assist, mentre per gli ospiti c’è da segnalare la prestazione da 28 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di Saddiq Bey. Vittoria connte disu Philadelphia (105-114). Nonostante una grande rimonta dei 76ers (dal -18 di metà partita), la squadra di Steve Nash riesce a gestire il finale e conquista il quarto successo ...

Brooklyn chiede ancora una volta gli straordinari a Durant che segna 34 punti e guida i rimaneggiati Nets al successo contro Philadelphia (32 punti per Joel Embiid). Phoenix conquista il 22° successo ...